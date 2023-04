Justin Brownlee napigil pasabog dahil maagang na-foul trouble

Finals Game 5 Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

5:45pm – Ginebra vs TNT

(* Serye tabla, 2-2)

ISINUKO ng Ginebra ang Game 4 ng PBA Governors Cup Finals 116-104 sa TNT nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Natambakan ng 23 sa first half ang Gin Kings, nagtangkang bumalik pagkatapos ng break pero kinapos.

Isa sa dahilan ang foul trouble ni Justin Brownlee.

Dulo ng third ay natawagan ng 5th foul ang resident import ng Gins at nadiskaril ang rally.

Buong season kasama ang nakaraang Commissioner’s Cup, sa larong ‘yun lang nakaipon ng ganu’n kadaming foul si Brownlee.

Tumapos pa rin ang naturalized player ng Gilas ng 28 points mula 11 of 22 shooting pero may 5 rebounds at 4 assists lang.

Hindi sumapat ang mga numero ni Brownlee kahit may 22 points si Scottie Thompson at 17 kay Jamie Malonzo, lalo’t nalimitahan sa 10 markers lang ang bagong koronang Best Player of the Conference na si Christian Standhardinger.

Nasilat si Brownlee kay TNT counterpart Rondae Hollis-Jefferson sa Best Import award. (Vladi Eduarte)