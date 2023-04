Joshua kinabog Daniel, Alden

Kung si Anne Curtis pa rin ang reyna ng Instagram, ayaw namang paawat ni Vice Ganda, na nanatiling number one sa naturang social media app, pagdating sa mga aktor.

Yes, waging-wagi pa rin si Vice Ganda sa kanyang 10.5M followers, ha! Bongga, ‘di ba? Sa Twitter ay may 14.9M followers siya, kaya panalo talaga si Vice sa panlasa ng netizens.

Well, tie naman sa paramihan ng follower sina James Reid at Vhong Navarro, na may parehong 7.2M followers, ha!

Imagine, kahit ang dami-raming bumibira kay James, lalo na noong nilantad niya na siya na ang talent manager ni Liza Soberano, at lalo na noong pinagmalaki niyang super happy siya sa dyowang si Issa Pressman, super famous pa rin siya sa IG, ha!

Well, ang dami naman kasing ganap ni James sa IG, at talagang nag-i-effort na pagandahin, gawing madrama ang kanyang mga post.

Siyempre, sa kaso ni Vhong, kahit alam naman natin ang pinagdaanan niya, malaking bagay pa rin na nasa ‘It’s Showtime’ siya, para patuloy siyang tutukan ng fans.

Ang mga ganap, at OOTD ni Vhong ang madalas abangan sa kanyang Instagram.

At wow, biglang-bigla nga ang pagsikat ni Joshua Garcia sa Instagram, ha! Kinabog pa niya ang mga mas nauna sa kanya tulad nina Daniel Padilla, Alden Richards, ha!

Si Joshua ay may 5.5M follower sa IG. At siyempre, hindi rin maitatanggi na super sikat din siya sa TikTok, na ang highest viewed video niya ay umabot sa 145M, ha! Bongga, di ba?

Pang-apat naman si Daniel Padilla na may 5.3M followers. At dahil brusko kasi, walang masyadong ganap sa wall niya, at kadalasan nga ay mga endorsement lang niya ang makikita mo.

Pasok din si Alden Richards sa follower niyang 4M, ha! At malaking tulong ang mga topless photo niya para dumami ang follower niya, ha!

Bongga rin si Dingdong Dantes, na may 3.9M, ha!

Medyo nababagalan naman ako sa paglago ng followers ni Donny Pangilinan sa Instagram. Sa Twitter kasi ay madalas siyag mag-trending, sila ni Belle Mariano, pero hindi niya ‘yon mabitbit sa IG.

Sa ngayon ay may 3.1M followers si Donny sa IG. Mababa ‘yon kung iisipin mo, lalo na at sabi nga, siya ang pinakasikat na young actor ngayon.

Si Enrique Gil naman ay may 3M followers. Anyare na nga ba kay Enrique? Hindi na nga siya napapanood ng fans niya sa TV, hindi rin siya masipag mag-post sa IG, ha!

Well… (Dondon Sermino)