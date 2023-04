Italian volley player nahulog sa 6th floor

NABALOT ng misteryo, lungkot at malaking kuwestiyon ang pagpanaw ng batang Italian women’s volleyball player na si Julia Ituma noong Huwebes ng madaling araw matapos hinihinalang mahulog mula sa ikaanim na palapag ng hotel na tinutuluyan niya sa Istanbul, Turkey.

‘She can’t have jumped out of a window,’ sabi ng ina ni Ituma matapos na matagpuang walang buhay ang batang volleyball player nitong madaling araw ng Abril 13 sa labas ng Volleyball Hotel sa Istanbul, matapos ang iniisip na pagkahulog mula sa ikaanim na palapag.

Ang 19-anyos ay miyembro ng Italian volleyball team na Igor Gorgonzola Novara at teammate ng Turkish national volleyball player na si Ebrar Karakurt.

Nakaharap ng Novara ang Eczacıbaşı Dynavit sa semifinal ng Champions League noong gabi bago siya namatay.

Nanalo ang Eczacıbaşı, 3-0, sa ikalawang leg ng laban, na nakapasok sa final. Pagkatapos ng laro, bumalik ang Italian team sa kanilang hotel malapit sa Burhan Felek Sports Hall sa Üsküdar district ng Istanbul.

Kalaunan ay natagpuan si Ituma na nakahandusay sa harap ng hotel bandang 5:30 ng umaga.

Ayon sa pulis na si Ituma, isang Nigerian-born Italian citizen, ay nananatili sa ikaanim na palapag ng hotel at nahulog mula sa bintana ng kanyang kwarto, na ibinahagi niya sa Spanish teammate na si Lucia Varela Gomez. (Lito Oredo)