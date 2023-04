Gerrit Cole swabe bato kontra Minnesota Twins

MATIKAS na kinamada ni Gerrit Cole ang pang-apat na career shutout at pangalawang complete game ngayong season para giyahan ang New York Yankees sa 2-0 panalo kontra Minnesota Twins Linggo ng gabi.

Nalusutan lang ng two hits si Cole, naglista ng 10 strikeouts. Nakuha niya ang final 9 outs mula sa 25 pitches lang, tinapos ang laro nang i-retire si Carlos Correa na teammate niya dati sa Houston Astros.

Tinapos ni Cole ang Twins sa 109 pitches sa loob ng 2 hours, 7 minutes.

“I think it’s just old school, but we had our work cut out for us today,” ani Cole sa kinumpletong bibihirang complete game – buong laro ay siya ang nakasalang sa mound, walang reliever.

Nagpalipad ng homer si DJ LeMahieu bago pumitik ng RBi single para sa Yankees.

Ang isa pang complete game ngayong 2023 ay galing kay Sandy Alcantara nang ihatid ang Miami sa 1-0 win kontra Minnesota rin noong April 4. (Vladi Eduarte)