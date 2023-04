Full-size e-motorsiklo, gagawin na sa Pilipinas

Noong nakaraang taon, may 2.3 milyon bagong motorsiklo ang ni-rehistro ng LTO sa buong bansa. At ayon sa mga kilala natin sa industriya ng motorsiklo, patuloy na sisigla ang bilihan ng motorsiklo habang lumuluwag ang mga Covid restrictions.

Kaya lang, hindi nasagap ng nasabing datos ang bilang ng mga e-bike at e-trike na naglipana ngayon sa mga barangay. Sa kabila ng mga bagong patakaran ng LTO, hindi pa rin inirerehistro ang mga naglalako at ng mga gumagamit ang kanilang mga sasakyan. Pero, napansin ninyo, maliliit lang ang mga eto; malayo ang kanilang hitsura at takbo sa normal na motorsiklo.

Sa darating na Mayo 2023, sinabi ng ating informante, uumpisahan ng Integrated Micro-Electronic Inc. (IMI), isang kumpanya sa grupo ng Ayala, ang paggawa ng full-size electric motorcycle sa kanilang planta sa Binan, Laguna.

Ayon sa impormasyon, nakipag-partner ang Zero Motorcycles ng America sa IMI para umpisahan ang paggawa ng motorsiklong Zero dito sa Pilipinas. Ang Zero Motorcycles ng California, USA ang nangunguna pagdating sa paggawa ng mga full-size electric motorcycles, pati ang mga piyesa, sa buong mundo. Hindi lamang buong motorsiklo ang gagawin ng IMI; kasama sa plano ang mga modular assembly na gagamitin sa planta ng Zero Motorcycles sa Scott’s Valley, California.

“This partnership aligns with our commitment to supporting companies in their growth and sustainability efforts while providing high-quality manufacturing services,” pahayag ni IMI Chief Executive Officer (CEO) Arthur Tan. “We look forward to such amazing collaboration to help bring their innovative electric motorcycles to the world,” dagdag pa niya.

Sabi ng opisyal ng Ayala, napili ang IMI dahil sa karanasan nila sa paggawa ng mga motorsiklong KTM at Husqvarna. Gagawin ang Zero electric motorcycles sa parehong planta kung saan nanggagaling ang mga world-class na KTM RC390 at Husqvarna FE350S.

Napahanga rin ang mga opisyal ng Zero sa expertise ng IMI pagdating sa electronics. Sa buong mundo, ika-22 ang IMI sa mga malalaking EMS supplier, at ika-8 kung automotive electronics ang pag-uusapan.

” We are thrilled to partner with IMI and bring their expertise in electronics manufacturing and motorcycle assembly to the Zero Motorcycles lineup of products,” sabi naman ni Sam Paschel, chief executive officer ng Zero Motorcycles.

Eh, ano ngayon kung gagawa ang IMI ng Zero electric motorcycles? Una, mangangailangan ng karagdagang manggagawa para sa Zero. Magkakaroon rin ng investments sa production line at sa mga supplier ng lokal na piyesa. Siyempre, ang kikitain ng project ay malaking dagdag sa paglago ng ekonomiya.

Kapag nagtagumpay ang proyektong eto, hindi malayong may iba pang kumpanya ang papasok sa Pilipinas para dito na rin gumawa ng e-motorycles. Malalagay ang Pilipinas sa world map bilang isa sa mga gumagawa ng electric motorcycles. Dahil lumalaganap na ang popular paggamit ng mga EV sa buong mundo, malaki ang posibilidad na ang mga gawang e-motorcycle sa Pilipinas ay makakarating sa ibang sulok ng mundo.