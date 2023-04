Duty Free PH binitin restructuring plan

Pinagbigyan ng Go­vernance Commission for GOCCs (GCG) ang kahilingan ng Duty Free Philippines na ipagpa­liban ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulation (IRR) sa kanilang Res­tructuring Plan (RP) sa loob ng 60 araw simula Marso 15, 2023.

Nais ng DFPC na mapaghandaan ang transition sa implementasyon ng bagong organizational structure at maayos na pangangasiwa ng staff ng kompanya.

Pero agad na pinaalalahanan ng GCG ang DFPC na bagama’t pinagbigyan ang kahilingan, posibleng magkaroon ng negatibong epekto sa kasalukuyang estado nito dahil sa limitadong panahon

Sinabi ni GCG Chairperson Justice Alex Quiroz na posibleng magkaroon ng epekto sa polisiya at operasyon ng DFPC ang deferment sa IRR dahil limitado lamang ang panahong ibinigay para rito.

Kaya aniya pinagbigyan ang kahilingan ng kompanya ay dahil ikinunsidera ang panig ng unyon ng mga empleyado at iba pang ahensiya para sa kapakanan ng lahat.

“GCG takes into consideration the inputs of the employees union and other government agencies concerned. The deferment will be granted to give way to a streamlined transition that will be beneficial to all concerned,” ani Chairman Quiroz. (Aileen Taliping)