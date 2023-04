Donny gustong maging superhero

Isang vigilante na superhero raw ang gustong gampanan ni Donny Pangilinan sa future project niya.

Marami pa raw siyang roles na gustong gawin sa TV at pelikula, pero ang pagiging superhero ang isa sa nangunguna sa listahan niya.

Marami naman daw actors ang pangarap na lumabas na superhero at isa ito sa gusto niyang masubukan balang-araw.

“Marami, marami akong gustong i-take. Siyempre, ‘yung acting kasi never-ending journey ‘yan, eh. Never mong masasabing okey ka na kasi ang dami mong puwede palang gawing proyekto, ang dami mong puwedeng gawin na character.

“For me, just to be able to put myself in the shoes of someone else I’ve never portrayed before, it’s really interesting. These two projects that’s going to come out this year that I’m part of, they’re very different from my previous projects, ‘yun pa lang, sobrang excited na ako bilang actor.”

Kabilang sa pinaghahandaan ni Donny ay ang teleserye kunsaan makakasama niya ang kanyang inang si Ms. Maricel Laxa-Pangilinan. (Ruel Mendoza)