Donita tagumpay sa balik-alindog

Marami ang natuwa at tagumpay ang balik-alindog program ni Donita Rose.

Bago pa nag-decide na bumalik sa Amerika ang actress-TV host-chef ay aminado naman siya na malaki ang kanyang itinaba.

Madalas sabihin noon ni Donita na hirap siya sa pagpapapayat.

Pero lately nga, marami ang nakapansin na malaki na ang ipinayat ni Donita.

Sa isang post niya sa social media, kung saan ay naka-one piece swimsuit siya, sinabi niyang, “Slowly getting back into shape after going through body contouring last Nov on my trip to Manila with my Sister-in-Law, @sspaladmd. Have also changed my diet and started working out almost every day with @felsonpalad since Jan 9. Will start doing intermittent fasting too. Abangan ang susunod na kabanata!”

Natuwa naman ang mga kaibigan ni Donita, kaya marami sa kanila ang nag-comment.

Sey ni Ruffa Gutierrez, “Wow!!! Someone is looking HOT!!”

Komento naman ni Karla Estrada, “Wow super sexy !!!”

Sobrang tuwa naman ni Dimples Romana na nagsabing, “Looking soooo good ate… and love how beautiful your smile is.”

Nagwo-work bilang corporate chef sa California si Donita. Empleyado siya sa Island Pacific Supermarket na pag-aari ni Mr. Niño Lim na mister ng dating aktres na si Krista Ranillo. (Jun Lalin)