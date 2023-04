‘Dirty Linen’ rarampa sa Amerika

Magkakaroon ng US concert ang cast ng ‘Dirty Linen’ ayon sa post ng Dreamscape sa kanilang social media accounts.

“Walang lihim na hindi nabubunyag. Abangan… June 24, Memorial Auditorium, Sacramento, California. #DirtyLinen,” ang caption ng Dreamscape sa post nila sa social media.

Hindi sinabi sa kanilang initial announcement kung sino sa mga cast ang makakasama sa concert.

Kaya sugod agad ang FranSeth fans nina Francis Diaz at Seth Fedelin sa social media accounts ng Dreamscape at ABS-CBN para ipaalam nila sa mga ito ang hiling nila na mapasama sina Francine at Seth sa US show na ‘yon.

“Hopefully kasama ang #FranSeth (with 3 prayer emojis),” tweet ni @AppleAce5.

Anyway, isang taon na pala nang mabuo ang FranSeth love team na nangyari sa storycon at announcement ng teleseryeng ‘Dirty Linen’ at bongga ang paghahanda ng fans para i-celebrate ang first anniversary ng dalawa as a love team. (Byx Almacen)