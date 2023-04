Choco Mucho libero Thang Ponce, partner nagpakasal na

DUMAGSA ang sangkaterbang pagbati sa pakikipag-isang dibdib ni Choco Mucho Flying Titans libero Tonnie Rose “Thang” Ponce sa kanyang ka-partner na si Lexlie Buenaventura kasunod ng inilabas na mga post sa kanyang social media account.

Makikita sa mga naturang post ng 5-foot-1 defensive specialist ang suot na puting-puting trahe-de-boda ng kabiyak, habang tangan nito ang puti ring kasuotan mula pantaas hanggang pang-ibaba kasama ang kani-kanilang mga malalapit na kaibigan at mahal sa buhay upang pagsaluhan ang mahigit anim na taong relasyon.

“It is only the beginning,” pahayag ni Ponce sa kanyang Instagram post, na dinumog ng iba’t ibang pagbati mula sa volleyball community.

Kabilang sa mga bumati rito ang mga kakampi sa Choco Mucho na si Desiree Cheng na nagpadala ng tatlong emoji hearts at setter Jem Ferrer, habang iba’t ibang mensahe ang pinadala nina Joy Dacoron, Jessey de Leon, Jules Samonte, Michelle Morente, Pau Soriano, Celine Domingo, Jho Maraguinot, Des Cheng at Chiara Permentilla maging si senior teammate sa Adamson University Lady Falcons na si Amanda Villanueva.

“NAK!!!! Congrats!” bulalas ni Villanueva sa 24-anyos na libero.

Bago ang naturang pag-iisang dibdib ay nagawa pang magdiwang ng dalawang magsing-irog ng kanilang ika-anim na taong anibersaryo nitong Enero sa Dubai, United Arab Emirates. (Gerard Arce)