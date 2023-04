China walang werpa vs 200K OFW sa Taiwan – MECO

Walang kontrol ang China sa employment ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa Taiwan, ayon sa Manila Economic and Cultural Office (MECO) nitong Lunes.

Ginawa ni MECO Chairman Silvestre Bello III ang pahayag bilang reaksyon sa sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian na kung isinasaalang alang ng Pilipinas ang kapakanan ng mga OFW sa Taiwan, dapat ay kontrahin ang independence ng Taiwan imbes na pahintulutan ang Estados Unidos sa mga EDCA site malapit sa Taiwan strait.

Ayon kay Bello, “well-protected” ang halos 200,000 OFW sa Taiwan. Sa katunayan, patuloy ang pakiki­pag-ugnayan ng Ministry of Labor ng Taipei sa Department of Migrant Workers upang tumanggap ng mas maraming titser at mga hospitality worker, pati na mga mangingisda at magsasaka.

“China definitely has nothing to do with the employment of our overseas Filipino workers,” diin ni Bello sa interview ng ANC.

“I would like to assure… na napakaganda ang kondisyon ng ating mga OFW doon. Walang cause of alarm. I would be the first one to tell you kung saka-sakaling may emergency situation, pero right now, wala pong tension. Normal na normal ang Taiwan. All our Filipino community members are prepared for any exigency,” dagdag ng kalihim.

Aniya, hindi dapat ginagamit ng China ang kalagayan ng mga OFW sa Taiwan sa kanilang pagkontra sa karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites sa Pilipinas.

“I don’t see any relation between the new installation of EDCA sites in our country to the relationship between China and Taiwan. Whether nandiyan ang EDCA sites natin o wala, the fact is China has been tryin­g to get back Taiwan. Hindi ko nakikita ang relasyon,” saad ni Bello.

Nauna nang hiniling ni Senadora Risa Hontiveros sa Malacañang na pabalikin sa China si Ambassador Huang dahil sa babala nito sa mga OFW sa Taiwan.