Bato bet bakasyon pa more

Mamadaliin ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang pag-iimbestiga sa Degamo killing upang makapagbakasyon muli.

Ito ang sinabi ni Dela Rosa sa pagdinig ng Senate committee on public order and dange­rous drugs matapos sumalang ang ina ng dating beauty queen at “Pinoy Big Brother” contestant na ipinapatay umano sa Negros Oriental.

Pinababalik ng senador ang iba pang resource person sa hearing ngayong Martes, Abril 18 upang sa gayon ay makapagsalita sila bago umuwi ng Negros Oriental.

“We were advised na ‘yong hearing natin is only up to 5:00 dahil nga sa observance ng Eid’l Fitr. I-continue natin ito bukas, alas-10:00, the same oras kasi nandito na kayo kawawa naman ‘yong mga taga-Negros na babalik pa para sa next week. Tuloy-tuloy natin ito para isang pasadahan na lang,” wika ni Dela Rosa.

“At saka kami rin, matuloy ‘yong amin­g bakasyon kung may matitira pa man na bakasyon sa Senado.