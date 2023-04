Azurin kay Abalos: Huwag kang ‘patola’!

Pinasaringan ni Philippine National Police (PNP) chief PBGen. Rodolfo Azurin Jr., si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na huwag agad patulan ang lahat ng isinusumbong sa kanya na sumisira naman sa integridad ng pulisya, partikular sa kaso ng nakumpiskang 990 kilo ng shabu mula sa pinaniniwalaang higit isang tonelada ng ilegal na droga na narekober sa raid sa Maynila noong nakaraang taon.

“Let’s focus on our real enemy. Let me call the attention of our kind secretary of the interior and local government, the Honorable Benjamin ‘Benhur’ Abalos, Jr., to take a second look on the people who may be feeding him misinformation to cast doubt on the integrity of the PNP organization, which is under his authority,” panawagan ni Azurin kay Abalos.

Ipinahiwatig ng opisyal na posibleng may ibang intensyon ang mga taong bumubulong sa kalihim at ngumangatngat sa tenga nito para pabanguhin naman ang ilang tao.

Kasabay nito’y mariing itinanggi ni Azurin ang akusasyon ni Abalos na may tangkang cover-up sa kaso ng nadismis na si Police Master Sgt. Rodolfo Mayo Jr., at pagkakasamsam ng P6.7 bilyong halaga ng shabu sa raid sa Maynila noong nakaraang taon.

“Why start a fact finding task group if there was no intent to dig deeper into this drug mess which obviously continued to persist through the years. The SITG’s findings will prove wrong the critics claim that there was an attempt to derail the investigation,” diin ng opisyal.

Matatandaang inaresto si Mayo noong Oktubre 9, 2022 sa opisina ng pag-aari nitong WPD lending company sa Sta. Cruz, Maynila, isang araw matapos namang madakip ang drug suspect na si Ney Sa­ligumba Atadero sa Tondo kung saan narekober ang P6.7 bilyon halaga ng shabu.

Ikinanta ni Atadero na mas marami pang shabu ang nakatago sa opisina ng lending company ni Mayo na isinasalya naman nito bilang recycled shabu.

Sa press conference noong Linggo, sinabi ni Police Major General Eliseo Cruz, Director ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) at pinuno ng SITG 990, na inirere­komenda na ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa 49 na pulis kabilang si da­ting PNP Drug Enforcement Group (PDEG) Director Brig. General Narciso Domingo dahil sa pagkakasangkot sa nasabing ano­malya. (Edwin Balasa)