Alden, Julia magsasama sa pelikula

May pa-teaser ang GMA Pictures at Cornerstone Entertainment para kanilang kauna-unahang collaboration.

Sa kanilang social media accounts nag-post sila ng polaroid pictures ng isang babae at lalake na may caption na, “How many times will you try for love? Tomorrow, at 11am. Watch the LIVE ANNOUNCEMENT on the GMA Network, GMA Pictures, and Cornerstone Entertainment Facebook pages.”

Kahit hindi masyadong kita ang mga mukha ay obvious naman na sina Alden Richards at Julia Montes ang mga nasa polaroid pictures.

Marami ang na-excite sa upcoming project na ito kaya nag-trending agad ang topics na related dito at ang iba nga ay naghahanda na magpa-block screenings, huh!

Taong 2019 pa huling napanood si Alden sa big screen at ito nga ang movie nila ni Kathryn Bernardo na ‘Hello, Love, Goodbye’ na number one movie sa Philippine box-office hanggang ngayon. Si Julia naman ay sa 2016 indie movie na ‘Padre de Pamilia’ huling napanood, pero may mga nagawa na siyang pelikula at hindi pa naipapalabas.

Samantala, masayang makita na active uli ang GMA Pictures, na siyempre pa ay maganda para sa entertainment industry.

Bonggels!