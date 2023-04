ALAMIN: Mga bawal gawin pag may bulutong

Normal nang pinagdadaanan ng kabataan ang sakit na bulutong o sa english ay chickenpox, kaya naman magandang handa ang mga parents kapag nakaranas nito ang kanilang tsikiting.

Ngunit saan nga ba nanggaling ang bulutong at ano-ano ang mga sintomas nito?

Ano ang bulutong?

Ang bulutong ay isang airborne disease na dulot ng isang virus na may pangalang varicella-zoster herpesvirus.

Lubha itong nakahahawa sa ibang tao, kung saan 90 percent ng taong hindi pa immune dito ang pwedeng mahawaan kapag malapit sa isang indibiduwal na may chickenpox.

Ngunit kung nagkaroon na ang isang tao ng chickenpox o kaya’y nabakunahan siya laban dito ay maliit na lang ang tsansang dapuan ulit siya nito.

Sintomas ng chickenpox

Isa sa mga unang mapapansin sa taong may bulutong ay ang mga maliliit na pulang pantal na susulpot muna sa dibdib, likod o hindi kaya’y sa mukha.

Pwede itong kumalat sa buong katawan at kapansin-pansin din na may fluid sa loob ng mga pantal.

Ang mga rashes na lalabas sa katawan ay makati kaya nagbibigay ito ng uncomfortable feeling sa may bulutong.

Bukod diyan ay posible ring makaranas ng lagnat, pananakit ng katawan, ulo at lalamunan ang isang tao na tinamaan nito.

Mga bawal gawin pag may bulutong

Maraming kabataan ang dumaranas ng bulutong kapag sila’y edad 2 hanggang 8. Kaya naman para sa mga magulang, mahalagang bantayan sila para maiwasang lumala ang kanilang sakit.

Heto ang apat na bawal gawin ‘pag may bulutong ang isang tao:

Hindi maaaring kamutin ang mga pantal na dulot ng bulutong

Kapag matindi na ang pangangati ay maaaring basain ang rashes ng maligamgam na tubig para maibsan ang discomfort sa mga bata. Panatilihin ding maiksi ang kuko ng mga bata para maiwasan ang pagkasugat sakaling makamot nila ito.

Huwag muna silang papasukin sa eksuwelahan

Dahil lubhang nakahahawa ang bulutong, mahalagang mag-isolate muna ang tao na tinamaan nito para maiwasan na makahawa pa ng iba. Maaari lang silang makihalubilo sa kanilang mga kaibigan o kaklase kapag tuyo na ang pantal dahil hindi na ito nakahahawa.

Iwasan na lumapit sila sa mga senior citizen, buntis at sanggol

Delikado rin na makahawa sila sa mga taong may mababang immune system tulad ng mga senior citizen, buntis at newborn baby. Kapag may kasamang ganito sa bahay ay iwasan muna na lumapit sila sa batang infected ng bulutong.

Huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa doktor

Mahalaga na ma-diagnose agad ang isang bata na may bulutong para malaman din kung may mga gamot na bawal gamitin para sa naturang kondisyon. Bagama’t gumagaling ng kusa ang chickenpox ay posible pa ring makaranas ng komplikasyon dito tulad ng Reye syndrome.

Ang Reye syndrome ay isang hindi pangkaraniwang sakit na tumatama kalimitan sa mga bata na nagpapagaling sa viral infection.

Posibleng life-threatening ang Reye syndrome, kung saan naaapektuhan ang utak at liver ng isang bata.

Gamot sa bulutong

Makatutulong ang mga antiviral medicine para mapabilis ang paggamot sa bulutong.

Para naman sa lagnat ng isang bata, pwede siyang painumin ng acetaminophen para mapahupa ang kanyang lagnat.

Kapag matindi naman ang nararanasang pangangati ng taong may bulutong, pwede ipahid ang calamine lotion.

Mahalaga rin na ugaliing painumin ng tubig ang infected ng chickenpox para maiwasan na ma-dehydrate ito.

