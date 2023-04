DAGSAAN ang mga mahuhusay na 3×3 basketball team sa Manila para lahukan ang inaugural Asia Tour 3×3 na ilalarga sa April 22 at 23 sa Mall of Asia Music Hall sa Pasay City.

Tampok ang 20 koponan – 12 sa men’s at walo sa women’s – kasama ang ibang national squads at top professional 3×3 ball clubs mula sa anim na magkakaibang bansa ang magbabanatan sa two-day event na nakataya ang $25,000 premyo.

“3×3 basketball is fast becoming one of the popular sports these days and it is just the right thing to start the Asia Tour 3×3 to a country whose love to the sport is almost unparalleled,” saad ni Asia Tour 3×3 founder Connor Nguyen ng Vietnam.

Ibabandera ng hometown bets sa men’s division ang mga PBA campaigner ng TNT Triple Giga at Cavitex.

Ang ibang tatluhang team na nais magpasiklab ay ang Zamboanga Valientes, Happy Hotel at Demigod.

Babanat ang Rising Star, Harimau A at Harimau B para sa Malaysia.

Mga kasaling team ng women’s division ay ang Philippine team Uratex Tibay, Uratex Dreams, at Discovery Pelas, kabilang din ang Harimau A at B para sa Malaysia. (Elech Dawa)