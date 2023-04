US, Japan, South Korea magsasanib-puwersa vs NoKor

Nagbanta ang Amerika, Japan at South Korea sa North Korea na itigil ang lahat ng kanilang destabilizing activity kung ayaw nitong gumanti sila ng mas matinding atake.

Ito’y matapos ihayag­ ng tatlong bansa sa isang joint statement na magsasagawa sila ng regular na missile defense at anti-submarine exercises para mapigilan at tapatan ang nuclear at missile threats ng North Korea.

Inilabas ang nasabing anunsyo sa 13th Defense trilateral talks sa Washington D.C para magpalitan ng pagtaya o assessment sa seguridad sa kapaligiran ng Korean Peninsula gayundin para sa konsultasyon sa konkretong paraan para lalong mapalalim ang trilateral security cooperation ng tatlong higanteng bansa.

Ang pahayag ng tatlong bansa ay kasunod ng anunsyo ng North Korea nitong Biyernes na naglunsad ito ng bagong solid-fuel intercontinental ballistic missile (ICBM) test na tinawag na Hwasung 18.