UFO , ETs ano ang misyon sa Earth

Mga ka-Misteryo patuloy ang pagpapakita ng mga UFO at engkuwentro sa mga Ekstraterestriyal. Ano nga ba ang misyon nila sa ating planeta?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin Ang Totoo!”

Sinaunang panahon pa nang maispatan ang mga Unidentified Flying Objects UFOs at Extraterrestrials o ETs dito sa ating planeta at hanggang ngayon hindi matiyak ano nga ba ang pangunahing misyon nila sa ating planeta.

Marami na rin ang mga nagsabi ng magkakaibang pananaw tungkol sa misyon ng mga nilalang mula sa ibang planeta o ibang dimensyon.

Kabilang dito ang patuloy na pagbabantay sa ating planeta para ito ay pangalagaan mula sa pagkapinsala habang ang iba ay para mapigilan ang mala-dilubyong digmaan tulad ng nuclear war.

Mismong ang UFOlogist at Israeli Psychic Uri Geller ay naniniwala na mga guwardiya ng ating planeta ang mga UFO at ETs.

Ganito rin ang pananaw ni Philippine’s foremost Paranormal Professor Jimmy Licauco na nagsabing hindi hahayaan ng mga ET na mawasak ang ating planeta mula sa nuclear weapon.

Sa ating pagbisita sa Ciudad Verdadero sa Quezon Province, nagbigay ng mensahe ang mga ET na dapat pangalagaan ang ating Kalikasan at ang buong planeta.

