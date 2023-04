Taralets, magparehistro na ng ating mga SIM card

Para sa ating kolum ngayon, ako po ay magpapaalala sa ating mga kababayan na higit isang linggo o siyam na araw na lamang po ang nalalabi para tayo ay makapagparehistro ng ating mga SIM (Subscriber Identity Module) card.

Ako po ay umaasa na sana ay nakapagparehistro na po kayo. At sa mga hindi pa ay dapat na po tayong kumilos at magpalista na. Nakatakda po sa April 26 ang huling araw ng pagpapatala ng ating SIM cards na ginagamit.

Ang hakbanging ito ay ayon sa Republic Act (RA) 11934 o ang SIM Registration Law, kung saan ang inyo pong lingkod ay isa sa mga pangunahing may akda ng naturang batas na ito.

Habang isinusulat po ang aking kolum, nagrequest na po ang Smart Communications Inc., Globe Telecom Inc. at DITO Telecommunity Corp. para sa extension or karagdagang araw ng papaparehistro ng SIM cards. Dahil mukhang kakapusin ang naitakdang araw para sa pagpapatala ng mga SIM card.

Ayon nga sa Smart, ang kakulangan sa valid IDs ang siyang problema pa rin para doon sa mga gustong magpa rehistro.

Ang mga indibidwal na walang valid IDs ay higher risk sa digital, social at financial exclusion, dahil sa ang mobile communications lamang ang kanilang tanging paraan sa pag-access ng online information, financial services, at iba pang social benefits, dagdag pa ng Smart.

Para sa akin, ako ay sang-ayon na sana ay makapagbigay palugit pa ang National Telecommunications Commission (NTC) at Department of Information and Communications Technology (DICT) kahit isa o dalawang buwan pang karagdagang panahon para makapagrehistro ang ating mga kababayan.

Kung mapagbigyan ang kahilingan ng 3 nating public telecommunications entities (PTEs), makakabuti ito upang madagdagan ang bilang ng mga nagpaparehistro. At kung di naman palarin, umaasa na lang ang ating ng mga PTE at ang pamahalaan na dadagsa ang mga magpaparehistro nitong mga huling araw.

Sana nga ay magkatotoo ang kanilang inaasahan para tuluyang dumami ang mga makapag palista.

Kasi nga ayon na rin sa datos ng NTC website, as of April 12, may 67.16 milyong SIM cards pa lamang ang naiparehistro sa Globe, Smart at DITO.

Sa naturang bilang, ang 33.30 milyon ay mula sa Smart, 28.85 milyon naman sa Globe at 5 milyon sa DITO.

Kung iisipin natin aba marami na palang nagparehistro kasi 67.16 milyon na, pero tandaan po natin na ito ay kumakatawan sa halos 40% pa lamang dahil meron pong tinatayang 168.977 milyong SIMs sa buong Pilipinas.

Bakit po ba kailangang magpa-register?

Kailangan po nating ipa-register ang ating mga SIM card dahil ide-deactivate na po ng gobyerno pagdating ng April 27 ang mga hindi na rehistro pagdating ng deadline.

Pag sinabing deactivated ay hindi na po natin ito magagamit kahit may mga load pa tayo. Hindi na tayo makakatanggap ng tawag at text message, hindi na rin tayo makakatawag o makakapag-text at hindi na rin makakapag-browse sa internet. Sa madaling salita, magiging dead na po ang SIM kaya mawawalan na ito ng access sa anumang serbisyo at online connectivity.

Kung ngayon po ay nakakagamit kayo ng mga apps tulad ng Gcash at Maya, online banking, online shopping at iba pang media applications sa pamamagitan ng inyong celfone, kapag na-deactivate ng gobyerno ang inyong SIM, hindi nyo na maa-access ang mga applications na ito sa pamamagitan ng celfone. Hindi na maga gamit ang celfone sa pagbili sa Shopee o Lazada.

Ipapaalala na po natin na noong nakaaraang October 10 ng nakaraang taon, nilagdaan ng ating Pangulong Marcos ang SIM Registration Act kung saan inaatasan ang lahat ng SIM card owners na iparehistro ang ating mga celfone numbers on or before April 26 dahil awtomatikong ipatutupad ang deactivation ng SIM cards sa April 27. Malapit na po ang petsang ito kaya kung kayo ay kasama sa mga hindi pa nagpaparehistro ng SIM, kumilos na po.

Baka hindi pa po ninyo alam kung ano ang dapat gawin para magparehistro, maaari po kayong magpatulong sa inyong telcos, maging Smart, Globe o DITO man yan, para kayo ay magabayan.

Dapat na talaga tayong mag-double time sa pagpaparehistro. Kasi kung we will do the math o kukuwentahin natin, 168.977 minus 67.16 equals 101.817 milyon pa po ang hindi nagpaparehistro. Napakadami pa po nito.

Iyon nga lamang, naniniwala ang ating pamahalaan na malaking bahagi ng bilang na ito ay hawak ng mga scammer o nagamit sa mga cybercrime kaya wala talagang intensyon ang mga may-ari ng SIM na ito na magparehistro. Kaya dun po sa mahigit 100 milyong SIM na hindi pa rehistrado ay tiyak na malaking bahagi ang hindi na talaga ipaparehistro.

Eto po ang kagandahan ng batas nating ito—pagdating ng April 27 dead na ang mga SIM na hindi mapaparehistro. Kaya hindi na magagamit ng mga scammer ang mga SIM na ito sa kanilang ilegal na gawain.

Kung mapapansin nyo sa ating mga celfone, nabawasan na po ang mga kung anu-anong text scams na dati ay araw-araw nating natatanggap. Kaya ngayon pa lamang malinaw na umeepekto na ang batas. Nararamdaman na natin na may nagbago sa mismong mga celfone natin. Pailan-ilan na lamang ang mga text scam at panigurado po ay tuluyan nang maglalaho ang mga text scam na ito pagkatapos ng April 27, lalo na kung maraming-marami ang makapagpa rehistro.

Sa report po ni NTC Commissioner Ella Blanca Lopez, mula sa monthly average na 51,874 cyberfraud complaint o 1,500 kada araw na reklamo sa mga text scam, ngayon po ay nasa 8,700 kada buwan na lamang. Ang laking kabawasan ano po.

Sigurado kaming hataw din ngayon ang mga scammer sa pag-asang makakapambiktima pa sila bago tuluyang ma-deactivate ang mga hawak nilang SIM. At habang humahataw at naghahabol ng oras ang mga scammer, dapat ay hataw na rin sa pagkilos ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at PTEs sa kanilang registration drive.

Ipapaunawa na rin natin sa lahat na kapag nakita ng gobyerno na napakarami pang hindi narehistro pagdating ng April 27 ay pinapayagan ang DICT na palawigin pa ng hanggang apat na buwan ang registration period. Iyon nga lamang hindi lamang ang mga lehitimong SIM owners ang mabibigyan ng apat na buwang palugit kundi pati ang mga scammer na pihadong magpipista dahil apat na buwan din ang madadagdag sa kanilang panahon para mang-scam gamit ang mga hindi rehistradong nilang SIM.

Sa nalalabing mga araw ng rehistrasyon, kailangang magpartner ang DICT at NTC at PTEs sa kanilang nationwide registration drives para maabot ang mga may-ari ng milyon-milyon pang unregistered SIM cards sa lahat ng sulok ng bansa.

Posible kasing ang iba nating kababayan na nasa mga liblib na lugar ay hindi pa talaga alam o hindi nauunawaan itong bago nating batas. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag inabot nga sila ng deadline. At iyong ibang ay matatawag nating hindi “techie” o hindi nila alam kung ano ba ang prosesong ginagawa para magparehistro. Malamang din na ang mga lugar na ito ay may napakahinang internet connection o kaya ay wala.

Sa mga lugar na ito ay kailangang mag-set up ng mga registration booth o assistance desk. Makipagtulungan sa mga barangay ng malalayong lugar. Kung noong pandemya ay nagawa natin ito, napakilos ang mga barangay para maabutan ng ayuda ang nangangailangang kababayan ay naniniwala kaming magagawa rin natin ito para dito sa SIM card registration.

Kailangan lamang na i-tap ang mga opisyal ng local government at ang kasuluk-sulukang barangay ay mararating para ikalat ang impormasyon at maasistehan sa pagpaparehistro ang nangangailangang SIM owners.

Oras na para muling magkaroon ng aktibong bahagi ang ating mga local executives upang tiyakin ang tagumpay ng SIM card registration. Nagawa nga natin ito noong pandemya kaya ngayong pawala na ang Covid-19, mas lalong madali natin itong magagawa.

At sa mga kababayan nating hindi pa rehistrado ang SIM cards, taralets parehistro na tayo! Ito’y para sa ikabubuti nating lahat.