Takot magbuntis, manganak: Nadine kuntento na kay Christophe

Walang duda na masaya at kuntento talaga si Nadine Lustre sa relasyon nila ngayon ng boyfriend na si Christophe Bariou.

Sabi nga niya sa lie detector test interview niya sa vlog ni Bea Alonzo, “Parang siya ang anchor ko sa labas ng showbiz which is something that I need. Kapag nasa showbiz industry ka kasi, sometimes, it gets too loud, too noisy.”

Sey ni Nadine, romantic siya, pero na-realized daw niya na hindi naman sa lahat ng bagay dapat romantic.

“Hindi ako ‘yung laging nag-e-expect na dapat romantic, na parang sa movie,” sey niya.

Inamin din ni Nadine na sa kanilang dalawa ni Chris, siya talaga ang mapagbigay ng gifts.

“Maregalo ako, pero si Chris kasi, ang love language niya, iba. Lahat siya, except gifts,” sey ni Nadine.

At sa kabila ng ilang beses na naintrigang buntis si Nadine, kabaligtaran ito sa rebelasyon niya na ayaw niyang magkaanak.

Sa ngayon, hindi pa rin daw ito nagbabago.

“It still is, for one, takot akong manganak. ‘Yun talaga ang reason kung bakit ayoko, hindi ang magkaroon ng kids. Takot akong mabuntis, takot akong manganak,

“But then, ang dami kasing kids na walang parents.”

Pero nang tanungin siya kung naiisip ba niyang mag-ampon in the future, sinabi naman niya na, “Right now, my mind is not on adopting, on having kids.”