Subia bibo

MULING magiging punong abala sina International Master Roderick Nava at David Almirol ng Kamatyas Chess Club para sa 8th KCC FIDE Rated Chess Tournament Center Pawns sa Abril 29 sa SM Sucat, Paranaque.

P30K cash prize at trophy ang matatangap ng magkakampeon sa 9-round Swiss System, 15 minutes plus 5 seconds increment time control format na event na may basbas ng ng National Chess Federation of the Philippines.

***

Gumagawa ng pangalan si Millery Gen W. Subia, 10, Grade 4 sa Wesleyan University Philippines -Nueva Ecija na nagkampeon sa Mayor Darel Dexter Uy-National Age Group Chess Championships Grand Finals sa Dipolog City nitong Abril 2-11.

Bumida siya sa sa Under 10 Rapid Category at sumegunda sa Blitz at sa Standard event.

Sya ay anak nina WUP professor, Arena FIDE Master Gener Subia at DepEd-Cabanatuan nurse Millicent Marie Subia.

Lubos na nagpapasalamat ang pamilyang (Subia, Santiago, Watson at Sta. Ines), sa WUP administration, faculty, Sports coordinator Dr. Henry Cocoy Nacpil at OSA director Prof. Joepet Portana, Catrihino Pestańo, Leila Delos Reyes, Johann Ocampo, Governor Aurelio Umali, Mayor Kokoy Salvador at sa Cabanatuan City Chess Club sa pangunguna ni Fire Officer Benjamin Bauto.

***

Ipinaabot ng kaibigan kong chess player/ship captain Ronaldo Banaag ang sitwasyon ng ating mga kapatid na seaman.

Aniya, hirap sa ngayon na makalabas at makapasok/shoreleave sa bansa ang mga Pinoy seaman kahit may vaccine na at naka-booster pa na hindi naman nararanasan ng mga dayuhan.

Samantalang sa Europe at Africa ay isang taon na nakakalabas ang mga seaman.

Nag-open na rin sa Australia at New Zealand at iba pang Asian countries. Last January lang, pinapalabas na rin ng China ang kanilang mga seaman dahil parte ito ng kanilang mga karapatan sa buong mundo.