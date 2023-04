Rufa Mae gusto ng baby #2

Ready na raw si Rufa Mae Quinto na sundan ang panganay nila ni Trevor Magallanes na si Alexandria Athena.

Ipinagdarasal nga ng komedyante na magkaroon na ng kapatid si Athena para maramdaman daw nito na matawag na ‘Ate’.

Kung ipagkakaloob daw ng Diyos na mabuntis siya ulit, magiging happy siya dahil magkakaroon ng bagong miyembro sa pamilya nila. Kung hindi naman daw mangyari, happy na raw sila ni Trevor kahit si Athena na lang ang anak nila.

“Oo naman, gusto ko siyempre. Para may mapatid si Athena. Pero it’s God’s will, thy will be done. Pero kung hindi man, okey lang at least naka-isa na kami ni Trevor,” sey ni Rufa Mae.

Isiniwalat ni Rufa Mae na may anak naman daw si Trevor sa dating karelasyon nito bago pa sila nagkakilala. Kaya may matatawag daw na kapatid si Athena.

“Actually, may kapatid naman na si Athena. Si Trevor kasi may anak sa unang ganap,” sey ni Rufa Mae na kasalukuyang nasa Amerika.