Pulis nalusutan kamatayan, hitman timbog

Nalusutan ng isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang tiyak na kamatayan nang magmintis sa putok ang hired killer na tutumba sana rito sa Lamitan City, Basilan.

Kinilala ni Lamitan City Police chief Lt. Col. Arlan Delumpines ang tinarget na pulis na si Patrolman Faisal Isah Alih habang nadakip naman sa manhunt operation ang suspek na si Said Anjalin, alyas ‘Robin’.

Sa ulat, nagpapahinga si Alih sa kanilang taha­nan sa Sitio Patikul, Barangay Matatag sa Lamitan City nang dumating si Anjalin at pinaputukan ang una bandang alas-8:35 nang gabi noong Biyernes.

Gayunman, hindi nito nasapol ang pulis dahilan kaya nakatiyempo ito at gumanti ng putok.

Nakatakas ang suspek dahilan para magkasa ng manhunt ang mga awtoridad na nagresulta sa pagkakadakip dito sa bahay ng isang Walid Abyarol sa Barangay Malinis, Lamitan City bandang alas-5:30 nang madaling-araw.

Narekober sa suspek ang isang caliber .45 pistol na kargado ng mga bala at dalawang motorsiklo, isa rito ay kumpirmadong ninakaw nito. Sasampahan ito ng kasong murder at illegal possession of firearm and ammunition.