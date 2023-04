Puerto Galera, ligtas pa rin sa oil spill

Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera na nananatiling ligtas ang karagatan ng Puerto Galera sa panga­nib ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa baybayin ng Naujan sa Oriental Min­doro noong Pebrero.

Tinukoy ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan ang report ng Office of the Civil Defense (OCD) na hanggang nitong Abril 15, ligtas pa rin sa kontaminasyon ng oil spill ang kanilang baybayin at hindi ito napabilang sa 84 barangay mula sa 10 bayan na naapektuhan ng tumagas na langis.

Hindi rin inirekomenda ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire ang ban sa mga water activity dito sa kabilang ng random testing sa mga baybayin.

Aniya, umiiral pa rin ang status quo sa baybayin at hihintayin nila ang posisyon ng DOH, DENR at inter-agency task force pag napatunayan na kontaminado ito ng kemikal mula sa oil spill.

Sinimulan kamakailan ni Tourism Secretary Christina Frasco ang scuba diving sa La Laguna Point para sa balanseng pagtugon sa krisis at pagtiyak sa kabuhayan ng mga residente. Matatandaang pinalagan ni Ilagan ang pagtaya ng University of the Philippines Marine Science Institute (UP-MSI) noong Marso na posibleng kumalat sa Puerto Galera ang oil spill bunsod ng epekto ng amihan dahilan para kanselahin ng mga turista ang kanilang booking sa lalawigan.