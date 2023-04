Pope Francis itinakda sa Hulyo 2023 World Day for Grandparents and Elderly

Idaraos sa Hulyo 23 ang ikatlong taon na pagdiriwang ng World Day for Grandparents and the Elderly sa ilalim ng temang ‘His mercy is from age to age’ (Lk 1:50.).

Ayon sa Vatican, gaganapin ito isang linggo bago ang kapistahan nina St. Anne at St. Joachim, ang lola at lola ni Hesukristo.

Sinabi ng Vatican Dicastery for Laity, Family, and Life na magkarugtong ang tema ng araw ng mga lola at lolo sa World Youth Day 2023 na hinango rin sa unang kabanata ng Gospel of Luke: ‘Mary arose and went with haste’ (Lk 1:39).

Pangungunahan ng Santo Papa ang espesyal na misa sa St. Peter’s Basilica para sa nasabing okasyon at hinihikayat ang mga parokya, diocese at mga komunidad na ipagdiwang ito sa sarili nilang konteks­tong pastoral.

Itinatag ng 86-anyos na Santo Papa ang World Day for Grandparents and the Elderly noong 2021 kung saan ay tinukoy niya ang mahalagang papel ng mga lolo at lola sa pagpapakalat ng Catholic faith.