PhilCycling National Road Championships sa Tagaytay

ISASAGAWA ng PhilCycling ang 2023 National Championships for Road sa Mayo 30-Hunyo 2 na tatahak sa loob at paligid ng Tagaytay City pati sa karatig probinsiya nitong Batangas.

Paglalabanan sa kampeonato ang mga tampok na kompetisyon sa road (massed start), criterium at individual time trial para sa Men at Women Elite, Juniors (17 at 18 years old) at sa Youth (16 and under) na mga kategorya.

Ipinahayag Linggo ni Philippine Olympic Committee (POC) President at Tagaytay Mayor Abraham ‘Bambol’ Tolentino na ang National Road Championships ay kabilang sa kalendaryo ng International Cycling Union.

Patuloy na ang online registration sa sa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQrVMyopnweczXHDKu2Sal7hEPTpWjdrGgZ72FuRZ0vjypQ/viewform?usp=pp_url

Ang deadline ay sa Abril 30 at ihahayag ng PhilCycling ang listahan ng mga karapat-dapat na siklista sa Mayo 5. (Lito Oredo)