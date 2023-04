PCG na-wow Mali! 2 sa Basilan fire nawawala pa

Nilinaw ng Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) na dalawang pasahero pa ang nawawala sa nasunog na ferry noong Marso 29.

Taliwas ito sa pahayag ng Philippine Coast Guard (PCG) na ang narekober na bangkay ni Private First Class Marlon Marda ng 11th Infantry Battalion noong Martes ang pinakahuli sa hanay ng mga nawawalang pasahero ng MV Lady Mary Joy 3.

“There are 18 missing passengers based on our collaboration with PDRRMO-Sulu. There are also 16 unidentified charred cadavers recovered aboard the vessel. It means there are two that remain unaccounted for,” ani Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) chief Nixon Alonzo.

Nagsimula ang sunog sa second deck ng MV Lady Mary Joy 3 bandang alas-10:40 nang gabi noong Marso 29 malapit sa Baluk-Baluk Island, Hadji Muhtamad, Basilan habang papunta ito ng Sulu mula sa Zamboanga City. (Catherine Reyes)