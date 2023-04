P6.7B Shabu sa raid, Latak lang!

Nakakulimbat na ng bulto-bultong shabu ang mga operatiba ng Philippine National Police- Drug Enforcement Group (PDEG) bago pa man naideklara ang 990 kilo ng ilegal na droga na nakumpiska sa isang drug raid sa Maynila noong nakaraang taon.

Ito ang kinumpirma kahapon ni Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) chief Police Maj. Gen. Eliseo Cruz, na siya ring pinuno ng Special Investigation Task Group (SITG) 990 kaugnay sa nangyaring pagnanakaw ng shabu ng ilang mi­yembro ng raiding team ng PDEG.

Lumilitaw aniya sa pagsisiyasat ng task group na bahagi lang ng tinata­yang isang toneladang shabu na nakuha sa opisina ni Mayo ang idineklarang 990 kilo na nakum­piska sa Tondo.

Itinuro rin ni Cruz si Police Capt. Jonathan So­songco na siyang nagkum­pas sa mga pulis ng kanya-kanyang paghakot ng mga bulto ng shabu.

“If we look at the video, it’s Capt. Sosongco because very obviously under his watch, these illegal activities were happening,” ani Cruz sa press conference sa Camp Crame kahapon.

Si Sosongco ang lider ng arresting team na umaresto kay Police Master Sgt. Rodolfo Mayo Jr. sa opisina ng WPD lending company nito sa Sta. Cruz, Maynila noong Oktubre 9, 2022.

Ito’y matapos ingu­so ng nadakip na si Ney Saligumba Atadero noong Oktubre 8 na mas marami pang shabu ang nakatago sa opisina ni Mayo.

Sinabi ni Cruz na batay sa narekober nilang video, lumilitaw na posibleng mas malaki pa ang ninakaw na shabu ng mga pulis kaysa idineklarang P6.7 bilyon na nakumpis­ka kay Atadero.

Aniya, nakita nila sa video si PMSg. Jerrywin Rebosora at iba pang pulis habang ikinakarga ang isang maleta sa puting Sedan at mga kahon sa mga motorsiklo. Dagdag ni Cruz, nagsoli si Rebosora ng 42 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng higit P285 milyon at iniimbestigahan pa nila ang halaga ng nawawala pang mga bulto ng shabu.

Samantala, sinisi rin ni Cruz si dating PDEG Director Police Brig. Gen. Narciso Domingo dahil nagbulag-bulagan umano ito at hindi man lang niya pinaimbestigahan para maparusahan ang kanyang mga tauhan.

“You can be punished for what you have done and also can be punished by what you have not done. We expect him to do the thing that should have been done by a Director of PDEG to prevent or even the recovery of these 42. He should have addressed that,” diin ni Cruz.