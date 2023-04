Outing ng 33 katao nauwi sa trahedya

Sa halip na masayang outing, ospital ang binagsakan ng 33 pasahero matapos na tumagilid ang sinasakyan nilang cargo van sa Infanta, Quezon noong Sabado.

Ayon sa Infanta police, galing sa Antipolo ang Isuzu Flex NPR Van at patungo sa Real, Quezon para sa outing ng pamilya ng mga empleyado ng isang construction services nang mangyari ang insidente sa national road sa Sitio Pinlac, Barangay Magsaysay sa nasabing lugar bandang alas-nuwebe nang umaga.

Lumitaw sa imbestigasyon na tinatahak ng van ang kurbada at pababang bahagi ng highway nang biglang mag-apply ng preno ang driver dahilan para mawalan ito ng kontrol sa manibela at magpagewang-gewang ang sasakyan hanggang tuluyan itong tumagilid.

Nagtamo ng grabeng pinsala sa ulo at katawan ang mga pasaherong sina Rodney Vergara, 28-anyos; Marilyn Cruz, 32; Miriam Berezo, 52; at isang batang lalaki habang bahagyang nasugatan naman ang 29 iba pa kabilang ang driver na si Danilo De Guzman, 68-anyos at at 12 pang bata.

Maliban sa driver na taga-Caloocan City, ang mga biktima ay pawang mga residente ng Barangay Mayamot, Antipolo City. Isinugod ang mga ito sa ospital sa Infanta. (Ronilo Dagos)