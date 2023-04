Mikoy walang alam sa tsikang matsustsugi na ‘Bubble Gang’

Mainit ang pagtanggap ng mga dumalo sa gala night ng provocative stage play na ‘DickTalk’ na pinagbibidahan nina Jake Cuenca, Mikoy Morales, Nil Nodalo, Gold Aceron, at Archi Adamos.

Pero sa five acts ng ‘DickTalk’, ang third act ang nakakuha ng pinakabonggang palakpakan mula sa audience dahil sa natural na performance ni Mikoy at sa nakakaaliw at napapanahon na story nito.

Ang bongga nga ng career ni Mikoy na hinahawakan ng Aguila Artist Management at Sparkle dahil maliban sa play ay naging bahagi rin siya ng teleseryeng ‘Lolong’. Nagbida rin sa mga pelikula ng Viva Films na ‘Mang Jose’ at ‘Working Boys 2: Choose Your Papa’ at mayroon pa siyang dalawang festival movies na lalabas.

Anyway, isa nga kami sa nalungkot nang hindi na siya napapanood sa gag show na ‘Bubble Gang’ dahil mahusay rin naman kasi siya sa comedy.

Pero aware kaya siya na may balitang magtatapos na ang nasabing gag show after more than 27 years na nasa ere?

“I don’t know, to be honest simula noong nag-reboot sila, nag-iba ng timeslot, I haven’t been part of the show. But, it’s a business. So I get it but I don’t know sa ngayon, ‘di ko alam, wala akong balita sa kanila,” sey ni Mikoy sa aming panayam sa kanya.

May nagsarado mang pinto kay Mikoy, ang dami namang bintanang nagbukas para sa kanya, di ba? Bonggels!