Mga netizen aliw sa kalapati nagpapanggap na manok

Agaw-atensyon sa TikTok ang isang kalapati na tila ginagaya ang mga kasabay niyang manok. Ibinahagi ito ng user na Glitches in Real Life (@gl1tch1nth3m4tr1x) sa kanyang account kung saan mapapanood sa video ang grupo ng mga brown na manok at kalapati.

Aliw na aliw ang mga netizen sa kalapati na kung gumalaw at lumakad ay animo’y manok din. Caption nito sa video, “Pigeon pretending to be a chicken.”

Dahil dito, umani ito ng dagsang views at komento mula sa mga netizens.

Ilan naman sa mga comment ng mga netizen:

“It’s a pigeon breed…. It can not fly it’s a special breed . They are funny . Always walking towards you to say hi,” ani @lizetteblokdijk0.

“Is it just me, or does that pigeon’s “feet” look like they belong on a chicken…? Am I trippin’ & misremembering…??,” tanong ni @erika_freedomjubilee_x.

Tila relate naman ang user na si @blikkies_zn, ani, “i actually had chickens like this before…they pretended to be pigeons.”

“Omg, that is so cuteeee I would love to have one in my backyard!!!” dagdag pa ng isa,

Ikaw nakakita ka na ba ng ganitong kalapati? (Moises Caleon)