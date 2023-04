Mga fan ng ‘BrightWin’ BL series umalma, hindi kasama sa ‘Our Skyy 2’

Tuwang-tuwa ang mga BL (boys love) fans dahil pagkatapos ng limang taon ay magkakaroon na ng season 2 ang BL drama anthology na ‘Our Skyy’.

Walong BL series na umere noong pandemic ang magkakaroon ng special continuation sa ‘Our Skyy 2’ na pinangungunahan ng 2 BL series na naging super hit sa iba’t-ibang bansa, ang ‘A Tale of Thousand Stars’ at ‘Bad Buddy’.

Kasama rin ang ‘The Eclipse’, ‘Star & Sky: Star In My Mind’, ‘Vice Versa’, ‘My School Presidenr’, ‘Never Let Me Go’, at ‘A Boss And A Babe’ sa magiging bahagi ng ‘Our Skyy 2’.

Marami namang fans ng ‘BrightWin’ love team nina Bright Vachirawit Chivaaree at Win Metawin Opas-iamkajorn ang nalungkot at naimbyerna nang hindi mapasama ang ‘2Gether’ sa ‘Our Skyy 2’ kahit ito ang pinakasikat at pinakamatagumpay na Thai BL series.

“‘Our Skyy 2’ tapos walang BrightWin?? WHAT IS THIS ‘2GETHER’ ERASURE???” sey ni @pawermc_ sa Twitter.

“Dapat sinama na din BrightWin sa second (season),” komento naman ng blogger na si Naz Tabares.

Naiintindihan ko rin ang desisyon ng GMMTV dahil nagkaroon na ng movie version ang ‘2Gether’ at pahinga muna sina Bright at Win sa paggawa ng BL series.

Anyway, ang special continuation ng love story nina Nuengdiao at Palm ng seryeng ‘Never Let Me Go’ na pinagbibidahan nina Phuwin Tangsakyuen at Pond Naravit Lertratkosum ang unang mapapanood sa ‘Our Skyy 2’ na magsisimula na Wednesday (April 19, 2023).

Exciting! (Byx Almacen)