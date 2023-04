Mark may kakaibang kape

Pinasilip ni Mark Bautista ang kakabukas lang niyang café sa Cagayan de Oro.

Hulak Café ang name ng kanyang business at located ‘yon sa isang overlooking property sa SUBIDA (a multi-establishment complex), along the South Diversion Road in Sitio Taguanao, Barangay Indahag. Tanaw nga mula sa kanyang café ang CDO Convention Center.

Kapag hindi raw masyadong busy ang ‘All-Out Sundays’ performer, lumilipad siya pa-CDO at makikita raw siya sa kanilang café na nagsu-supervise at nagwe-welcome ng dumarating na customers.

Iba’t ibang klaseng coffee (hot and iced), tea, juices at desserts ang makikita sa menu ng Hulak Café.

Simula raw na nagbukas ito, palagi raw puno ng customers ang kanilang café. Karamihan ay travel and food vloggers na isa sa gustong puntahan sa CDO ay ang café na pag-aari ng singer-actor.

July 2022 noong unang i-post ni Mark ang pag-construct ng inakala ng maraming followers niya sa Instagram ay vacation home niya sa CDO. ‘Yun pala ay isang café ‘yon na magiging business ng kanyang pamilya roon.

Makapunta nga sa CDO para masita ang Hulak Café at baka si Mark pa mismo ang mag-serve sa akin. Hahaha! (Ruel Mendoza)