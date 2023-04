Maegan Alforque, BGC swak sa 7-a-side soccer semifinals

NAPIPINTO ang pagtapak sa finals nina Maegan Alforque ng BGC at Michelle Seno ng Tribu Sugbu mula Cebu nang giyahan ang mga kampo sa pagtuntong sa semifinals ng AIA Vitality Women’s Champion Cup nitong Sabado sa McKinley Hill Stadium sa Taguig.

Tinambakan ng BGC, na pinamumunuan ni Sacred Heart School-Ateneo de Cebu standout Alforque, ang Pampanga 12-1 at ang Muntinlupa 5-1 sa Group A upang umusad sa Last Four girl’s division.

Makakasagupa ng Taguig-based squad ang Batangas sa Last Four sa dalawang araw na seven-a-side football. Nakadalang panalo rin ang Batangas.

Lumapit naman ang Cebu Sugbu sa final din sa pagpantay sa marka ng female counterpart.

Winalis ng Cebu, na tinuruan nina Alexandra Monica at Reymart Cubon, ang mga laban sa elimination round Group B sa pagkaldag sa Batangas 5-3 at sa Palawan 6-0.

Makakatuos ng Cebu sa boy’s semis ang Muntinlupa an umiskor din ng dalawang panalo.

Ang Cebu ay kinakatawannina Michelle Seno ng Arkitek’s United, Peeve Layague, Mailyn Lozano, Shandra Colina at Denis Lood ng SRFC.

Ang unang dalawang edisyon ng Men’s Champion Cup ay napanalunan ng Cebuanos. (Lito Oredo)