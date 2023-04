Mababang utilization rate ng Special Education Fund dapat silipin

Sa kabila ng patuloy na hiling ng mga local government units na dagdagan ang suporta para sa pondo sa edukasyon, nakababahalang mababa ang utilization o paggamit sa Special Education Fund (SEF).

Sa isang pagdinig na tumalakay sa ating panukalang 21st Century School Boards Act o ang Senate Bill No. 155 at iba pang mga kaugnay na panukalang batas, sinasabi sa ulat ng Bureau of Local Government Finance (BLGF) ng Department of Finance (DOF) na aabot sa P15 bilyon mula sa SEF ang hindi nagamit. Malaking tanong kung bakit malaking bahagi ng SEF ang hindi nagamit noong 2021.

Ang akala natin ay nasusulit at lubos na nagagamit ang SEF dahil tuwing nakakausap ng inyong lingkod ang mga lokal na pamahalaan, lumalabas na may malaking pangangailangan para sa dagdag na suporta sa edukasyon.

Iniulat ng BLGF sa isang pagdinig sa Senado na umabot lamang ang utilization rate ng SEF noong 2019 sa 66.7 porsyento. Para sa 2020, umabot naman sa 67.9 porsyento ang utilization rate ng SEF, habang 63.8 porsyento noong 2021. Kabilang sa mga dahilan ng mababang utilization rate ang mga isyu sa procurement at mga limitasyon sa maaaring paggamitan ng SEF.

Sa ilalim ng 21st Century School Boards Act, iminumungkahi rito na palawigin ang paggamit ng SEF upang maging saklaw ang sahod ng mga guro at non-teaching personnel sa mga pampublikong paaralan, pagpapatakbo ng mga programa para sa Alternative Learning System (ALS), sahod ng mga pre-school teachers, capital outlay para sa pre-schools, maging ang honorarium at allowance para sa serbisyo ng mga guro at non-teaching staff sa labas ng regular na oras ng pagtatrabaho.

Batay sa Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 7160), nalilikom ang SEF mula sa isang porsyentong tax sa real property. Nakalaan ang SEF sa local school board para sa pagpapatakbo ng mga pampublikong paaralan at pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga school buildings.

Mahalagang maayos na ang suliranin na ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman mariin nating hinihimok ang BLGF na tukuyin ang mga bagay kung saan nahihirapan ang mga LGU na gamitin ang SEF upang maging bahagi sila ng panukalang batas.