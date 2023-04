LTO binasura dagdag medical sa driver’s license

Hindi na oobligahin ng Land Transportation Office (LTO) na sumalang sa karagdagang medical examinations ang mga may driver’s license na may bisang lima at 10 taon.

Kasunod ito ng direktiba ni LTO Chief Jay Art Tugade na amiyendahan ang LTO Memorandum Circular 2021-2285 o ang Supplemental Implemen­ting Rules and Regulations of Republic Act 10930.

Nakasaad sa nasabing memorandum, na bukod sa regular medical exa­mination bilang requirement sa pagkakaroon ng bago o renewal ng driver’s license, obligado pa ring sumalang sa periodic medical exam (PME) ang nabigyan ng 5-taon at 10-taong validity o bisa ng lisensya ng pagmamaneho. Ito ang probisyong pinababago ngayon ni LTO Chief Jay Art Tugade.

Minabuti ng ahensiya na hindi na obligahin pa ang mga driver na sumailalim sa naturang periodic medical examination dahil wala naman itong silbi, batay na rin sa pag-aaral, datos at mga eksperto.

Lumabas sa mga datos na ang hindi pagsalang sa periodical me­dical exa­mination ay hindi naman magiging sanhi ng pagdami ng aksidente sa lansangan.

“There’s no empirical data saying that the perio­dical medical exami­nation could prevent road crashes­,” ayon kay LTO Chief Tugade.

Dahil sa amiyendang ito ang magiging bagong kalakaran na nga­yon ay isang beses na lang ang mandatory me­dical exami­nation at ito ay gagawin lang tuwing bago makakuha o makapag-renew ng driver’s license.

“For licenses who will be issued a 5-year validity driver’s license and 10-year validity driver’s license, the medical examination shall only be required sixty (60) days prior to or on the specified renewal date,” saad ng memorandum ni LTO Chief Tugade.

Para naman sa mga Pilipinong may driver’s license na nagtatrabaho o nakatira sa ibang bansa, oobligahin ang pagsasalang sa kanila sa medical examination sa loob ng tatlumpung araw mula ng dumating sa Pilipinas bago sila mapayagan na makapagmaneho.