Louie Ramirez, Perpetual Help petmalu sa volleyball

BINIDA ni Louie Ramirez ang University of Perpetual Help System Dalta kontra San Beda University, 25-21, 25-20, 22-25, 25-22, sa winner-take-all Game upang kopoin ang three-peat sa 98th NCAA men’s indoor volleyball championship.

Rumatsada siya ng 26 points sa likod ng 23 attacks, 2 blocks at 1 ace sa kinumpletong triple-double kalakip pa ang 13 digs at 21 excellent receptions para sa Altas Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Center.

Bumakas sina Michael Medalla at KC Andrade sa kanya ng tig-12 markers.

Pambawi ni Ramirez ito sa Game 2 kung saan mas matagal ang nilagi niya sa bench dahil sa pulikat.

Pagkaraan pinarangalan siyang Season at Finals Most Valuable Player ng 10-koponang at pinakamatagal ng liga ng kolehiyo sa bansa.

Si Las Piñas-based mentor Sinfronio ‘Sammy Acaylar ang hinirang na Coach of the Year.

Ang iba pang mga awardee ay sina Vince Himzon ng Colegio De San Juan De Letran (Rookie of the Year) Vince Himzon Barbie San Andres ng Mapua University (Best Outside Spiker at Best Middle Blocker), Joshua Ramilo ng Emilio Aguinaldo College (2nd Best Outside Spiker: Joshua Ramilo (EAC Generals);

Jethro Cabillan ng Arellanmo University (2nd Best Middle Blocker), Joshua Zreno ng UPHSD ((Best Opposite Spiker), Adrian Villados ng Arelanno Chiefs (Best Setter) at Bhim Diones ng EAC Generals (Best Libero). (Lito Oredo)