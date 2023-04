Kids bike camp pumedal na sa Track 30th Park ng BGC

Nagpakita ang mga paslit at tinedyer ng kanilang mga kakayahan na maiangat pa ang kaalaman sa pagbibisikleta habang natutunan din ang mga wastong asal sa Sun Life Cycle PH kids bike camp na nilarga Linggo sa Track 30th Park, Bonifacio Global City.

Ginanap ang camp ng ala-7:00 ng umaga-alas-11:00 ng umaga at dinaluhan ni celebrity Donny Pangilinan, na rito’y tinampok ang basic gears at functions, basic safety at skills development, kabilang ang pagsakay at pagbaba sa bisikleta, tamang pagpreno at paghawak para sa mga batang may mga 2-7 taong-gulang.

Para sa 8-to-15 age group program, pinaalam sa kanila ang basic gears and functions, advanced skills training, kasama ang turning and slalom, road safety at road courtesy.

Nagkaroon din ng short distance ride na 500m para sa 2-7 years old at 1.5km ride sa 8-15 age bracket – na may kasama o wala ang kanilang mga magulang o guardian.

Kahit nakatutok sa cycling bilang sport at libangan, nagsilbi rin ang camp na pagsasama-sama ng bawat pamilya habang humihimok ito ng aktibo at malusog na pamumuhay sa pag-iwas sa mga kabataan sa masamang dulot ng mga gadget.

Pumasok ang Sun Life Financial Philippines sa health at wellness consciousness noong 2016 upang matulungan ang mga Pinoy na maabot habambuhay ang seguridad sa pinansiyal at malusog na pamumuhay.

“This is the perfect time to again come as one cycling community and we’re bringing something new, the kids race, as part of our objective to bring families together again outside,” lahad ni Sun Life Philippines Chief Client Experience and Marketing Officer Carla Gonzalez-Chong. (Abante Sports)