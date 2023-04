‘Kahit maputi na ang buhok ko’ Italian version nagpaantig

Sabi nga nila, ‘music connects people’ na kahit ‘di mo alam ang lyrics o tono ay makakakonekta ka sa mga tao.

Pinatunayan ‘yan ng Pinay na ito na kinantahan ang kanyang Italian lola ng version nito ng kantang ‘Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko’ ni Rey Valera.

Pinost ito sa TikTok ng user na si O’Key (@keykey_029) kalakip ang caption na, “Me with my nonna #pinayinitaly #filipinosong #italianlanguage #singing #kahitmaputinaangbuhokko #ofw.”

Aniya sa video, “Singing Filipino Song translated in Italian language to my Italian grandmother.”

Mapapanood dito ang bebot na hawak-hawak ang kamay ng kanyang lola na tila sobrang interesado sa kanyang inaawit. Bakas din ang pagkamangha sa mukha nito dahil napanganga pa!

Sa dulong parte ng video ay nagyakapan at nag-kiss pa ang mag-lola.

Dahil dito, umabot na ito sa halos 2.8 milyong views at libo-libong komento mula sa mga netizen.

Para kay @113factor, sabi niya, “Omg thad song is better too to Italian version .Can you make official song about that.”

“Ang alam ko.. ang mga italian eh parang sa filipino culture sa pag-aalaga ng mga elderly nila. hindi nila dinadala sa mga homes kahit available,” komento ni @akeion021.

“Nu ba yan makikinig lang ako naiiyak nako,” hirit ni @davidaugust2017. (Moises Caleon)