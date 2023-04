Jaylen Brown, Boston Celtics winasiwas Atlanta Hawks

PINAGANA ng Boston ang makina sa magkabilang dulo ng court para ihawla ang 112-99 panalo kontra Atlanta sa Game 1 ng NBA East playoffs first round nitong Sabado.

Nagsalansan ng 29 points, 12 rebounds su Jaylen Brown, may 25 si Jayson Tatum – 21 sa first half – para giyahan ang No. 2 Celtics.

May 25 markers, 11 boards din si Derrick White.

Sa TD Arena muli ang Game 2 sa Miyerkoles (araw sa Manila).

Naka-tape at may wrap ang isang daliri sa shooting hand ni Brown, nasugatan at hindi naglaro sa final two games ng regular season. Kasagsagan ng laro, bumuka ang sugat at naka-12 of 23 field goals, may 6 turnovers.

Game plan ng Boston na i-neutralize ang top two scorers ng Hawks na sina Trae Young at Dejounte Murray.

Sablay ang unang anim na tira ni Young sa labas ng arc at 5 of 18 overall tungo sa 16 points. Si Murray ay 10 of 25 sa floor bago tumapos ng team-high 24 points, 8 reboubds, 6 assists.

Mintis ang first 10 attempts ng Atlanta sa 3-point area bago tumaps ng 5 for 29.

Naiwan hanggang 32 ang Hawks bago nagkasa ng 32-12 run para ilapit 96-84 pero muling pinabuka ng Boston sa 107-87.

“You can’t be down that much and expect to come back and win,” ani Young. “But we still fought.”

Angkla sa depensa ng Boston si 2021-22 Defensive Player of the Year Marcus Smart na may 3 steals, 2 blocks. (Vladi Eduarte)