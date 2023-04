Jason Baucas, 3 pa may Kazakhstan training camp

MAGPAPATIGAS ang Cambodia SEA Games-bound national wrestling team na sina Jason Baucas, Cluvelle Van Adolfo, Jiah Pingot at Alvin Lobrequito sa paggabay nina coaches Melchor Tumasis at Jimmy Angana sa tatlong linggong training camp sa Kazakhstan.

Sina Baucas, Adolfo, at Pingot ay Astana at hindi na uuwi pagkatapos ng kanilang paglahok sa 2023 Asian Wrestling Championships. Sina Lobrequito, Tumasis, at Angana ang makakasama ng tatlong grappler sa susunod na linggo.

Babalik sa Maynila sa Mayo 8 ang nasabing matmen bago umalis patungong Cambodia sa Mayo 11 para sa SEA Games na nakatakda sa May 5-17.

Yumukod ang PH 2019 SEAG gold medalist na si Baucas kay Hekim Gurbanmyradow ng Turkmenistan, 0-8, sa unang round ng men’s Greco-Roman 72kg. sa AWC, olats si Adolfo kay Ulukbek Zholdoshbekov ng Kyrgystan, 2-6, sa unang laban sa men’s Freestyle 65kg.

At dehins umubra ang silver medalist ng 2021 Vietnam SEAG na si Pingot kay Ellada Makhyaddinova ng Kazakhstan, 1-9, sa women’s Freestyle 50kg.

Sasabak pa lang sa Greco-Roman sina Michale Vijay Cater (55kg), Noel Norada (63kg), Adolfo (67kg), Baucas (72), at Jason Balabal (82kg).

Gayundin sa men’s Freestyle sina Lobrequito (57kg), Ronil Tubog (61kg), Jhonny Morte (65kg), Joseph Angana (70kg), Jefferson Manatad (92kg), at Chino Sy (97kg).

At women freestyle sina Maribel Angana (53kg), Grace Loberanes (55kg), Cathlyn Vergara (59kg), Cristina vergara (65kg), at Jean Mae Lobo (72kg).

Ang iba pang miyembro ng coaching staff ay sina Efrelyn Calitis, Maybeline Masuda, Francis Villanueva, Margarito Angana, Lester Del Rosario at Michael Tabamo. (Lito Oredo)