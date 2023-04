Ira Alido, Rupert Zaragosa puntirya ang ika-2 korona

SASANDALAN nina Ira Alido at Rupert Zaragosa ang magandang direksiyon matapos hatiin ang mga titulo sa huling Visayan leg sa magkaibang paraan sa nakaraang buwan sa asinta nilang pangalawang korona sa pagbabalik-aksiyon ng 11th Philippine Golf Tour sa Cavinti, Laguna bukas (Martes) para sa ICTSI Caliraya Springs Championship sa Caliraya Springs Golf Club.

Aminado ang dalawa na ang labanan ay tutuon sa pagalingan sa paggamit ng iron at wedge.

“For sure, emphasis will be on the approach shots since putting would be a bit tricky on Caliraya greens. If I can manage to hit it closer than I did in the previous events, I would be up there for sure and would have a really good chance of winning,” sey ni Alido, na umahon sa limang palong na pagkakaiwan upang ungusan si multi-titled Tony Lascuña ng isang shot sa ICTSI Negros Occidental Classic sa Marapara.

Nagpahayag naman si Zaragosa na nagdomina para sa breakthrough sa Iloilo Golf Challenge,“Para sa akin, importante ang course management at driving para maka-puwesto sa second shot kasi unpredictable ang greens ng Caliraya.”

Kaya tiyak ang matinding habulan para sa pangunahing premyo sa P2.5M event na binuo ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) kasama ang 62 iba pang pro sa bansa na binubuo ng mga nangungunang manlalaro, beteranong kumakampaanya at mga papaangat na batang golfer sa apat na araw na torneo sa alagang Arnold Palmer-designed course na matagumpay na ginanapan ng unang hosting sa bansa ng premier pro circuit sa nakaraang taon.

“Talagang mahalaga ito para sa aking laro dahil alam ko na talagang makakalaban ko ang isport na ito,” ani Alido, na tumutukoy sa kanyang hindi malamang na tagumpay sa Marapara. “Ito rin ay isang pahayag na ang aking unang panalo (sa Riviera noong 2020) ay hindi puro swerte at alam ko na mayroon ako kung ano ang kinakailangan upang maging matagumpay sa aking karera.”

Nakahiwalay si Zanieboy Gialon mula sa isang mahigpit na 36-hole labanan sa third round na 68 para manguna ng lima pagkatapos ay inangkin ang four-stroke na panalo laban kay dating Philippine Open champion Clyde Mondilla sa leg na ito noong isang taon at makopo ang unang titulo sa may limang taong tgtuyot sa circuit na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

Pero inaasahan ng magiliw na Davaoeño shotmaker ang mas mapanghamong linggo sa pagkakataong ito kasama sina Alido at Zaragosa na handa na para sa panibagong sabak para glorya ng PGT glory at ang mga tulad nina The Country Club Invitational back-to-back winner Guido van der Valk, Lascuña, Michael Bibat, Jhonnel Ababa, Joenard Rates, Frankie Miñoza, Albin Engino, Mars Pucay. (Lito Oredo)