Hanggang singit lang muna Jake ‘di dinisplay ang ‘alaga’

Isa kami sa mga nanood sa gala night ng ‘DickTalk’ kung saan ay pinakabida ang Kapamilya hunk na si Jake Cuenca.

Singit lang muna ang ipinakita ni Jake at hindi niya itinuloy ang unang napabalita na ipapakita niya ang kanyang ‘alaga’.

Hindi nga dinisplay ni Jake ang kanyang ‘sandata’, pero nang makatsikahan namin siya after ng kanilang play, sinabi niyang depende raw kasi ‘yon sa magiging reaksyon ng audience.

Baka kung may sisigaw nga naman ng, “Take it off,” ay malamang na hubarin na niya ang boxer brief na suot at tuluyang masilayan ang kanyang ‘alaga’, huh!

Eh, may ilang days pa naman ang ‘DickTalk’ nila sa RCBC Theater sa Makati City kaya posibleng masilayan ang kanyang si ‘jun-jun’, ‘noh?!

Naku, makapanood nga uli ng ‘DickTalk’ at magsisisigaw talaga ako ng, “Take it off! Take it off!” para ma-challenge ang ‘The Iron Heart’ star na magbuyangyang na ng kanyang ‘alaga’!

‘Yun na! (Jun Lalin)