Gus Varland tinamaan nang binatong bola vs San Diego

Knocked down si Milwaukee Brewers reliever Gus Varland nang bumalik sa kanya ang pinukol na bola sa eighth inning ng laro kontra San Diego Padres sa MLB nitong Sabado.

Binigyan ng slider ni Varland si Manny Machado pero natsambahan ng hitter. Balik kay Varland ang bolang lumalayag sa 105.1 mph. Unang nasapul sa kanang braso ang rookie pitcher, bumanda sa panga.

Plakda siya, mahilo-hilong tumayo at nag-alis ng glove, mabilis sinaklolohan ng trainer at dalawang kakampi. Inalalatan siya palabas ng field.

Negative naman ang X-rays.

“It felt good put of my hand, it just disn’t get there,” ani Varland sapostgame. “It came back at me, hit my hand and my chin and my left forearm. It just kind of rocked me a little bit.”

Nagtuloy ang San Diego sa 10-3 panalo para sa 10-5 win-loss record.

Sumakay ang Padres (8-8) sa multi-homer game ni Jake Cronenworth, pumitik ng dalawang two-run shots at kumana ng career-high six runs. (Vladi Eduarte)