Francis Dimarucut, Noli Delloro papalag sa Sharjah chessfest

NAGHAHANDA sina Francis Erwin Dimarucut at Noli Delloro para sa 6th Sharjah Masters 2023 – Futures Section na gaganapin sa Sharjah Cultural & Chess Club sa United Arab Emirates sa susunod na buwan.

Ipatutupad ang nine rounds Swiss system, mapapalaban sina Pinoy woodpushers No. 4 seed Dimarucut at seeded No. 9 Delloro sa iba pang mga tigasing kalahok gaya ni top seed John Bennett ng England.

Kasali rin sina ranked No. 2 Khwaira Anas ng Jordan at No. 3 CM Khaled Khalifah mg host country sa limitadong 60 manlalaro sa futures section ng kompetisyon.

Sina Dimarucut at Delloro ay mga beterano na sa mga chess tournament sa UAE kung saan nakakasali sila sa mga bigtime event at nakakalaban din ang mga ibang chess master.

Dahil sa kanilang talento, ‘di malayong pumalag at masungkit nila ang asintang korona na may kalakip na $1,500 cash prpize sa 11-araw na kompetisyong susulong sa Mayo 16-26. (Elech Dawa)