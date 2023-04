Civics Class grabe ang tulin sa NPJAI-Bon Special Race

NILADLAD ni Civics Class ang tikas nang mamayagpag sa New Philippine Jockey Association, Inc. – Mr. Vincent Eric Go Bon Special Race nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Pinasibat siya agad ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Jonathan B. Hernandez sa arangkadahan upang iposte ang apat na kabayong agwat sa sumusunod na si Patong Patong.

Pa-far turn kumapit sa unahan si Patong Patong, pero hindi hinayaan ni Hernandez na makaporma nang husto ang kalaban kaya inalagwa si Civics Class upang umunat muli sa rektahan na lumayo pa ng pitong kabayo.

Umabot pa walong kabayo ang agwat ni Civics Class sa sumegundong Patong Patong pagtawid sa meta.

Nagrehistro ang anak nina Street Sense at Birds Secret ng tiyempong 1:37.6 sa 1,600-meter race upang hamigin ni winning horse owner F.R. Sevilla ang P10K karagdagang premyo.

Tumersero si Marilag at pumang-apat si Electrify sa event na pinadrinuhan ng Philippine Racing Commission o Philracom. (Elech Dawa)