Chinese ambassador binoldyak ni Enrile sa sawsaw EDCA

Sinagot ng abogado ng Malacañang si Chinese Ambassador Huang Xilian sa paniwala nito na sinasamantala ng United States government ang paggamit ng apat na lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa Pilipinas para makapanghimasok sa isyu sa Taiwan Strait.

Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile, walang intensyon ang Pilipinas na maging agresibo sa China sa pamamagitan ng pagpapagamit sa apat na lugar sa puwersa ng Estados Unidos.

Ang EDCA aniya ay nakaugat sa matagal ng relasyon ng Pilipinas sa Amerika na nirerespeto ng gobyerno kaya dapat igalang ito ng China gaya ng pagrespeto sa tratado nila sa Russia.

“‘Yong EDCA ay bunga ng historical relation natin sa Amerika at ng mutual defense treaty natin with the USA. We are bound to respect our own treaty like China respects its own treaty with Russia. They should understand that,” ani Enrile.

Binigyang-diin ng kalihim na saklaw ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika ang pagsusulong ng joint exercises sa ilalim ng EDCA kaya maling sabihin ng sugo ng China na posibleng maging mitsa ito ng tensyon sa Taiwan Strait.

Binigyang-diin ni Enrile na kaibigan ng Pilipinas ang China at partner sa kaunlaran pero dapat ding maintindihan na kailangang protektahan ng bansa ang mamamayan laban sa sinomang magtatangka sa kaayusan at kapayapaan.

Hindi nagustuhan ng ilang mambabatas ang pahayag at pananaw ni Ambassador Huang at hiniling sa gobyerno na pauwiin na sa China at ideklarang persona non grata. (Aileen Taliping)