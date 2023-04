Bulalo, sinigang swak na best soup sa mundo

Soup-er sarap! ‘Yan ang katangian ng dalawang Pinoy sabaw ulam na pasok sa listahan ng Taste Atlas para sa “Top 50 Best Soups in the World”.

Ito ay ang ipinagmamalaking bulalo at sinigang ng ‘Pinas na kinilala nga ng experiential travel online guide para sa mga mahihilig sa pagkain.

Swak sa ika-42 na puwesto ang sinigang na sinundan ng bulalo sa ika-43 na kapwa nakakuha ng average score na 4.4.

“Nowadays, sinigang mix is available in supermarkets, but enjo­ying the dish made from scratch represents the full experience,” saad pa ng Taste Atlas.

Nilista naman ng website ang mga sikat ng restaurant sa Tagaytay City na puwedeng matikman ang masarap na bulala gaya ng Leslie’s, Balay Dako, Mahogany Market, Josephine at Bulalo Point.

“It can be found in most upscale restaurants in the Philippines, due to the fact that beef shank and bone marrow are not among the cheapest cuts of meat in the country,” sabi pa ng website.

Samantala, nanguna naman sa listahang ito ang Tonkotsu ramen ng Japan at Żurek ng bansang Poland.

Talaga namang nakikipagsabayan sa sarap ang mga pagkaing Noypi! (Moises Caleon)