BBM pinakilos DILG para mangisda mga sapol ng oil spill sa karatig-lugar

Matatagalan pa bago muling makabalik sa hanapbuhay ang mga mangingisdang naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos ang briefing na ibinigay sa kanya ng mga opisyal sa pagbisita sa Pola, Oriental Mindoro nitong Sabado, April 15, 2023.

Ayon sa pangulo, bagama’t tuloy-tuloy ang paglilinis sa oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress, hindi pa maganda ang sitwasyon at hindi pa ganap na nalinis ang mga lugar na tinamaan ng oil spill.

“Matagal pa siguro bago makapangisda ulit dahil ‘yong dagat ay hindi pa maganda ang sitwasyon,” anang pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos na pinag-usapan sa pulong sa mga lokal na opisyal at mga kasamang Cabinet secretary kung anong mga livelihood programs ang maibigay sa mga apektadong mamama­yan habang hindi pa nakakabalik ang mga ito sa pa­ngingisda.

May mga ginagawa na aniya ang Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry para maalalayan ang mga mamamayan na naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa oil spill.

Isa rin sa tinitingnang alternatibo ayon sa pangulo ay hingin ang permiso ng ibang bayan na hindi apektado ng oil spill para makapangisda ang mga nasalanta ng tumagas na langis.

“Municipal waters ang ibang bayan kaya kakausapin ni Secretary Benhur Abalos yung ibang LGU na ‘yong hindi makapangisda ay makapunta roon sa kanila,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping)