Bato vs 49 pulis sa P6.7B shabu cover-up : ‘Kahit nasa CCTV, hindi guilty agad’

Bagama’t may milagro sa kontrobersyal na drug raid sa Maynila noong Oktubre 2022, hindi naman umano ‘guilty’ ang 49 pulis na sangkot sa P6.7 bilyong shabu cover-up.

Ito ang tahasang sinabi ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa kabila nang naunang pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos na nakita sa close-circuit television o CCTV footage ang pagtatakip sa pagkakasangkot ng isang pulis sa nasabat na 990 kilo ng shabu noong Oktubre 2022.

“‘Yong paghihinala does not equip with guilt na nandoon ka sa CCTV na guilty na kaagad. To be fair, they should be heard properly bago sila hatulan ‘di ba?” paha­yag ni Dela Rosa, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs sa panayam sa DZBB.

“So, kailangang ang masusing imbestigasyon na gagawin at palabasin kung ano ang totoo,” dagdag pa niya.

“Halatang merong nangyayaring milagro doon sa droga na ‘yon, kaya nga lang, ‘wag agad i-prejudge ‘yong mga pulis,” sabi pa ni Dela Rosa, dating Philippine National Police (PNP) chief.

“Kawawa naman ‘yong pulis na talagang totohanang ginagawa ang kanilang trabaho. They’re doing their job religiously tapos porket nakita sa CCTV ay sabihin agad nating guilty? Dapat po pagkabanggit ng pangalan, dapat may consideration na sila na iniimbitahan at iniimbestigahan,” dagdag niya.

Sa kabila nito, inihayag ni Dela Rosa na handa ang kanyang komite na magsagawa ng pagdinig sa isyu ng shabu cover-up sa hanay ng PNP.

Aniya, hihintayin nilang mai-refer sa komite ang resolusyon ni Sen. Ramon “Bong” Revilla Jr. na nagpapatawag ng pagdinig. (Dindo Matining)